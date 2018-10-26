Лукашенко заявил о готовности Беларуси вмешаться в конфликт на Донбассе

Президенты Украины и Беларуси Петр Порошенко и Александр Лукашенко / president.gov.ua

Президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова подключиться к разрешению конфликта на Донбассе при согласии заинтересованных сторон.

"Я прямо заявляю, что мы готовы включиться в этот конфликт там, где сложно, но только ради мира", - приводит слова Лукашенко "Интерфакс".

Он подчеркнул, что Минск "не напрашивается на роль миротворца или посредника".

По словам Лукашенко, "если нужно включиться, мы (Беларусь) будем действовать в разрезе договоренностей двух президентов".

Ранее политический эксперт Андрей Головачев выразил мнение, что в случае, если позиция Киева в отношении Москвы не изменится после после президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году, то вероятность войны страны с Россией составляет от 90 до 95 процентов.

При этом, по словам Головачева, "перед началом войны Россия обязательно предварительно возьмет полный контроль над Беларусью", чтобы разместить на территории республики авиацию и ударные войска. Он полагает, что это может произойти уже в 2019 году.

В пятницу, 26 октября, президент Украины Петр Порошенко посетил с рабочим визитом Беларусь. Он принял участие в Первом форуме регионов Украины и Белоруссии в Гомеле и провел закрытые переговоры с президентом Александром Лукашенко.

По итогам встречи Порошенко заявил, что украино-белорусская граница является и всегда будет линией мира между государствами.