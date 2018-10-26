Вице-премьер Украины призвал белорусов отказаться от русского языка

Вице-премьер Украины Геннадий Зубко / УНИАН

Вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко попросил участников форума регионов Украины и Беларуси говорить на родном языке вопреки решению назначить русский рабочим языком встречи.

"Я выступаю на украинском языке и с удовольствием послушаю белорусских коллег на белорусском языке", - приводит слова Зубко РИА Новости.

Комментируя назначение русского рабочим языком мероприятия, премьер отметил, что хотел бы раскрыть Украину в том числе с точки зрения культуры.

Однако представители белорусской стороны, а также посол Украины в Минске Игорь Кизим предпочли говорить на русском.

В пятницу, 26 октября, президент Украины Петр Порошенко посетит с рабочим визитом Белоруссию. Здесь он примет участие в Первом форуме регионов Украины и Белоруссии в Гомеле и проведет закрытые переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Накануне глава МИД Павел Климкин заявил в интервью польскому изданию Rzeczpospolita, что пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным.

"Пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным, и об этом мы будем говорить с Минском. Мы понимаем, что на территории Беларуси действуют российские властные структуры", - сказал Климкин.