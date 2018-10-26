Бабченко оценил вероятность большой войны между Украиной и Россией

Большая война между Украиной и Россией очень вероятна, полагает Аркадий Бабченко / Reuters

Российский журналист Аркадий Бабченко считает, что большая война между Украиной и РФ очень вероятна.

Россия до выборов в нашей стране (запланированы в 2019-м) особо рыпаться не будет, рассказал Бабченко в интервью коллеге Александру Сотнику на Sotnik-TV.

"… Что касательно большой войны (между Украиной и РФ — Ред.), я этот вариант рассматриваю как очень вероятный… но это сложно сказать, как у них (россиян — Ред.) пойдет…", — отметил собеседник.

Журналист подчеркнул, что власти России все пытаются раскачать ситуацию в украинском государстве. "… и в каком-то смысле даже добиваются успеха, потому что то, что здесь происходит в Одессе, например, с нападениями на активистов…, то есть где-то у них получается, где-то не очень", — добавил Бабченко.

Читайте такжеБабченко назвал следующую цель России"… до выборов, я думаю, они… особо-то рыпаться не будут, а на выборах надо будет смотреть уже по результатам", — заявил журналист.

По его словам, автокефалия Украинской православной церкви для россиян является еще одним поводом "для истерики, для защиты русских несчастных от проклятых бандеровцев, которые отбирают у них церковь".

Ранее бывший депутат Госдумы Илья Пономарев говорил "Главреду", что РФ, в связи с приближением в Украине президентских и парламентских выборов, будет активно пугать украинцев, что им надо сделать "правильный" выбор, потому что "неправильный" якобы будет означать военную эскалацию.