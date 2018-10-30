Порошенко официально пригласили на праздник с участием Путина

Петр Порошенко (справа) и Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон направил своему украинскому коллеге Петру Порошенко приглашение посетить праздничные мероприятия по случаю 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны, которые пройдут в Париже 10-11 ноября.

"Президент Украины получил приглашение от Президента Франции принять участие в мероприятиях по случаю окончания Первой мировой войны, которые пройдут в Париже 10-11 ноября", - сообщили "Интерфакс-Украина" в администрации Порошенко.

"Сейчас прорабатываются вопросы организации визита главы украинского государства в Париж", - отметили в АП.

Ранее госсекретарь при министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан на брифинге в Киеве сообщил, что Петр Порошенко посетит праздничные мероприятия по случаю 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны, которые пройдут в Париже 11 ноября.

В этот день столицу Франции и, в частности, праздничные мероприятия посетят также президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин. Ожидается, что Путин и Трамп проведут в Париже рабочую встречу. График встреч Порошенко пока не известен.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главная цель предстоящей встречи Путина с его американским коллегой - "сверка часов".