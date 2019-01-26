"Грозит ампутация": появились плохие новости о моряке, раненом в Керченском проливе

26 января 2019, 07:25

В РФ утверждают, что у моряка рука отекла из-за пользования эспандером, сообщила омбудсмен Рады.

Омбудсмен Рады узнала, что раненому в Керченском проливе моряку Василию Сороке грозит ампутация части руки
Раненому в Керченском проливе моряку Василию Сороке грозит ампутация части руки, узнала омбудсмен Рады / УНИАН

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что раненому в руку россиянами и захваченному в Керченском проливе украинскому моряку Василию Сороке грозит ампутация части конечности.

У нашего соотечественника еще больше отекла и посинела рука, и ему нужна неотложную медпомощь, сообщила чиновница, ссылаясь на слова отца моряка — Виктора Сороки.

По данным омбудсмена, позже советник президента России Владимира Путина, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов сообщил, что у моряка рука отекла из-за пользования эспандером.

"Встретилась с родственниками военнопленных моряков... Узнала от Виктора Сороки о состоянии здоровья его раненого сына (Василия — Ред.). У парня еще больше отекла и посинела рука, и, если ему не оказать неотложную медицинскую помощь, часть конечности придется ампутировать...", — отметила Денисова.

Уполномоченный Рады по правам человека добавила, что говорила по телефону с Федотовым и он привел данные о состоянии Сороки, полученные от главврача медицинского блока следственного изолятора "Матросская тишина", в котором и находится моряк.

"…сообщил Федотову, что состояние здоровья украинского военнопленного удовлетворительное. Его обследование проводилось невропатологом и, по словам врачей, рука парня отекла из-за пользования эспандером", — подчеркнула омбудсмен.

"Но, по моей просьбе, Михаил Федотов договорился, что на следующей неделе (в понедельник-вторник (28-29 января — Ред.)) парня обследует нейрохирург", — отметила Денисова.

Напомним, 25 ноября 2018 года во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали 24 украинских моряка (трое из них были ранены), украинцев арестовал суд.

Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения.

Верховная Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его подписал. Cрок действия в украинском государстве военного положения истек 26 декабря в 14:00.

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