Агрессия РФ в Керченском проливе: появились неутешительные новости о раненых украинских моряках

12 января 2019, 09:54

Украинские моряки, раненые россиянами в Керченском проливе, нуждаются в лечении, отметила омбудсмен Рады.

Омбудсмен Рады сообщила, что в РФ раненым и захваченным украинским морякам с нового года не предоставляли лекарства
В России раненым и захваченным украинским морякам с нового года не предоставляли лекарства, сообщила омбудсмен Рады / УНИАН

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила неутешительные новости о раненых россиянами и захваченных в Керченском проливе украинских моряках — с нового года в РФ им не предоставляли лекарства.

Пострадавшие украинцы нуждаются в лечении, поддержке, реабилитации, действиях от врачей, рассказала омбудсмен в интервью Прямому со ссылкой на данные консулов. 

"...Новости неутешительные. Сейчас есть уже информация от консулов, которые… посетили наших раненых. К сожалению, могу говорить о том, что с нового года никакие лекарства нашим раненым не предоставляются…", — отметила собеседница.

Также она рассказала о состоянии здоровья Андрей Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороки. "Артеменко. Еще плохое движение левой руки. Опять сделали рентген. Там есть осколок, надо что-то делать, надо лечить, надо проводить реабилитацию", — сказала Денисова.

"Да, он засвидетельствовал о том, и это подтвердил якобы врач-офтальмолог, что уже нормально он видит, и зрение восстановилось. То есть нет воспаления глаз", — заявила она.

Читайте также"Это война": Порошенко жестко обратился к Путину"Эйдер. Вы знаете, что это самый молодой и самый тяжело раненый, наш Андрей. Что с ним? Сейчас движение ноги восстановилось. Уже он передвигается самостоятельно. Но все ранения еще есть, он болеет и нуждается в помощи", — добавила омбудсмен.

Уполномоченный парламента по правам человека подчеркнула, что у Сороки тоже тяжелое ранение левой руки, "кисть еще плохо работает, но уже в кулак он сжимает".

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены.

Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения.

Верховная Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его подписал. Cрок действия в украинском государстве военного положения истек 26 декабря в 14:00.

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Россия раненые моряки Керченский пролив Людмила Денисова
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