"Всех на всех": Зеленский согласился обменять пленных на Донбассе

28 апреля 2019, 00:29

Политик подчеркнул, что нормализировать отношения между Россией и Украиной можно будет только после деоккупации.

Зеленский
Зеленский предлагает обменять всех пленных без исключений / Reuters

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам между Россией и Украиной для урегулирования ситуации на Донбассе.

"Я еще раз подчеркиваю, что готов к переговорам. Я надеюсь, что на ближайшей встрече в нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации. Конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате "всех на всех". Без исключений", - написал он в Facebook.

Зеленский добавил, что нормализация отношений между странами возможна, но полное взаимопонимание наступит лишь после деоккупации украинских территорий и в этом вопросе Украина сдаваться не намерена.

"С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России. С пониманием того, что настоящая нормализация произойдет только после полной деоккупации. Как Донбасса, так и Крыма. Украина не сдается! Во всех смыслах этого слова. Но я надеюсь, что в России все же больше стремятся говорить, чем стрелять", - заявил он.

Напомним, в данном обращении Зеленский акцентировал, что Россия зря тратит время, соблазняя украинцев обещаниями об упрощении выдачи своих паспортов.

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Донбасс Россия пленные Владимир Зеленский
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