"Мы — люди Зеленского": Зеленский рассказал о новой "секте"

В Украине появилась "секта" под названием "Мы — люди Зеленского", поделился Владимир Зеленский / Reuters

Триумфатор выборов президента Украины 2019 Владимир Зеленский сообщил, что в нашей стране появилась новая "секта", ее название "Мы — люди Зеленского".

Аферисты ходят к чиновникам, бизнесменам и говорят, что имеют "мандат от Зеленского" и теперь "все решают", говорится в видеообращении триумфатора выборов, опубликованном на его странице в Facebook.

По словам Зеленского, таких аферистов очень много, но он никого не наделял какими-либо полномочиями и не собирается уполномочивать в будущем.

"Всем привет, я сейчас хочу рассказать вам о такой новой секте под названием "Мы — люди Зеленского". "Мы от него пришли к вам…" Сейчас ходят такие аферисты… к мэрам, к облсоветам, к судьям, к прокурорам, к представителям бизнеса — малого, среднего или большого… говорят: "Мы тут все теперь решаем, все теперь будет, как мы скажем, нам мандат дал Зеленский", — заявил лидер электоральных предпочтений.

Читайте такжеПорошенко "выливает" Зеленскому за шиворот черпачки коричневой жижи — политтехнологЗеленский добавил, что об обращении таких аферистов лучше сообщать правоохранителям.

Вітаю всіх! І хочу повідомити, ніяких "рєшал" від Зеленського в Україні немає і бути не може. Я нікого на це не уповноважував. Будьте пильні. Лише разом ми можемо зруйнувати систему "договорняків" і корупції. Опубликовано Володимиром Зеленським Суббота, 27 апреля 2019 г.

Напомним, 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины 2019. Были проведены три экзит-полла, социологи выяснили, что большинство избирателей отдали голоса за Владимира Зеленского.

Центризбирком уже подсчитал 100% электронных протоколов — Зеленский набрал 73,22% голосов, а его соперник — действующий президент Петр Порошенко — 24,45%. Явка избирателей на выборы составила 62,07%. Порошенко поздравил конкурента с победой.

В ЦИК сообщили, что официальные результаты выборов 2019 могут быть объявлены 30 апреля.

Первый тур выборов в Украине 2019 прошел 31 марта, в его результате никто из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, поэтому ЦИК объявил второй тур избирательной гонки. Во второй тур выборов 2019 Украина попали победители первого тура — Зеленский и Порошенко.