Зеленский прибыл с официальным визитом в Германию: что он собрался там делать / Reuters

Самолет украинского лидера Владимира Зеленского приземлился в Берлине, в аэропорту Тегель, утром 18 июня.

Начнется официальный визит Зеленского со встречи с главой Бундестага Вольфгангом Шойбле.

Во второй половине дня, в 12:30 по местному времени, глава Украины встречается с немецким канцлером Ангелой Меркель.

Также в планах Зеленского – переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Отлет в Киеве намечен на вечер этого же дня.

Накануне, 17 июня, Зеленский побывал с официальным визит в Париже. В рамках визита он среди прочего побывал в крупнейшем в мире кампусе стартапов Station F, где собраны почти 1000 проектов из 50 стран.

Глава Франции Эммануэль Макрон заверил Владимира Зеленского, что его страна готова содействовать восстановлению мира на Донбассе и вести переговоры с РФ.

Также Зеленский после встречи в Париже дал старт подготовке к встрече нормандской четверки. Он заявил, что внешнеполитические советники лидеров стран нормандского формата проведут встречу в ближайшее время, чтобы подготовиться к их следующим переговорам.

"Мы пришли к согласию о важности обновления сотрудничества в рамках нормандского формата. Наши внешнеполитические советники встретятся в ближайшее время и подготовят следующую встречу лидеров. Это является ключевым вопросом", – подчеркнул Зеленский.