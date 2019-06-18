"Бесстыдное поклонение Путину": Посол в Германии обвинил немецких политиков в предательстве Украины

Фреска в городе Евпатория, где Крым показан как часть территории России / Alexei Pavlishak/Imago Images

Посол Украины в Германии Андрей Мельник жестко раскритиковал часть немецких политиков за предательство Украины.

Как сообщает Neue Osnabrücker Zeitung, Мельник прошел по представителям Социал-демократической партии Германии Штефану Вайлю и Мануэле Швезиг, обвинив их в "предательстве" Украины.

"Россия продолжает вести день и ночь кровавую войну против Украины, - сказал Мельник в комментарии NOZ. - Любой, кто выступает против санкций в Германии, призывает деспота Путина продолжать свою агрессивную политику военного вторжения в центре Европы безнаказанно".

Штефан Вайль заявил, что относится с большим уважением к реальной политике и считает, что введенные ЕС санкции против России не достигли своих целей, но нанесли ущерб обеим сторонам.

Мельник обвинил Вайля в том, что такие призывы были "предательством украинского народа". По его словам, такие политики как Вайль и Швезиг "являются пособниками в гнусных зверствах Кремля".

"Они торпедируют это бесстыдное поклонение диктатору Путину и мирные усилия федерального правительства и разрушают доверие к Германии как к посреднику", - сказал украинский дипломат.

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Напомним, во вторник, 18 июня состоится встреча Владимира Зеленского и канцлера Ангелы Меркель в Берлине. В ходе украинский президент также встретится с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Штайнмайер, будучи ранее министром иностранных дел ФРГ, часто бывал в Украине и непосредственно участвовал в разработке Минских соглашений.

Накануне, 17 июня, состоялась встреча Зеленского и Макрона в Париже. Макрон на встрече с Зеленским заявил, что нельзя вредить интересам граждан России. В свою очередь Зеленский заверил Макрона, что не готов к диалогу с сепаратистами.