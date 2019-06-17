Недоразумение в Париже: Зеленский заверил Макрона, что не готов к диалогу с сепаратистами

Зеленский сказал Макрону, что не готов к диалогу с сепаратистами / president.gov.ua

17 июня, в Париже, глава Украинского государства во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил во всеуслышание, что Украина не готова на переговоры с сепаратистами, но готова продолжать работу в "минском формате".

Отметим, что перед этим переводчик, которая переводила слова Макрона, сказала от его имени: "Зеленский дал знаки со своей стороны, что он готов идти на прекращение огня, готов к диалогу с сепаратистами".

Но Владимир Зеленский категорически опроверг эти слова.

"Здесь есть небольшая ошибка. Мы не готовы к диалогу с сепаратистами, именно так я услышал перевод. Мы готовы действовать в минском формате. Мы готовы в минском формате продолжать отношения. Мы готовы прекратить огонь", - особо отметил президент Украины.

В свою очередь, президент Франции отметил, что не слышал перевод и говорил о том, что приветствует жесты Зеленского по прекращению огня, которые президент Украины предпринял в первые дни своего президентства, а также жесты в отношении "населения, которое живет в сепаратистских зонах".

"Я говорил о населении, которое живет на оккупированных территориях", - сказал Макрон.

Читайте такжеВстреча в Париже: 66-летняя жена Макрона раскрыла Зеленской секреты профессии первой ледиНапомним, ранее Эммануэль Макрон пообещал Владимиру Зеленскому помощь в переговорах с Путиным.

Также ранее сообщалось, 17 июня украинский президент Владимир Зеленский явился с официальным визитом во французскую столицу Париж, куда глава Франции Эммануэль Макрон пригласил Зеленского в начале лета.

Кроме того, 17 июня, в понедельник, во время официальной встречи главы Украинского государства Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, познакомились и пообщались их супруги - ​​Елена Зеленская и Брижит Макрон. В ходе встречи 66-летняя жена Макрона раскрыла Зеленской секреты профессии первой леди.