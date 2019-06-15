Вдохнуть жизнь в инфраструктуру: Зеленский пообещал деньги Донбассу

Зеленский пообещал инвестиции Донбассу / president.gov.ua

Глава Украинского государства Владимир Зеленский в субботу, 15 июня, посетил с рабочим визитом Мариуполь.

Владимир Зеленский на встрече с молодежью и представителями малого и среднего бизнесса особо подчеркнул, что малый и средний бизнес - это "кровь для организма страны", сказано в сообщении на сайте президента.

Президент пообещал свести к минимуму общение бизнеса и чиновников и анонсировал реформаторские законопроекты, которые будут способствовать развитию коммерции.

"Главная цель - "государство в смартфоне", чтобы минимизировать общение бизнеса с чиновниками", - сказал президент.

Также Зеленский обратил внимание на проблему развития инфраструктуры Донбасса.

"В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами", - обнадеживающе подытожил президент.

Напомним, ранее сообщалось, во время визита Владимира Зеленского в Мариуполь у Ахметова выдали закупленные в РФ каски. На меткомбинате Ахметова президент присутствовал на подписании инвестиционного договора.

Также ранее сообщалось, ко Дню медика президент Украины Владимир Зеленский передал больницам 200 скорых от меценатов.