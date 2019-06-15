Во время визита Зеленского в Мариуполь у Ахметова выдали закупленные в РФ каски

В Мариуполе на металлургическом комбинате имени Ильича, владельцем которого является олигарх Ринат Ахметов, пользуются касками, закупленными в России.

"Смотрите, что сняли сегодня мои коллеги! Каски Метинвеста, сделанные в России под заказ Украины в 2018г. (поставщик г. Днепр)!" – написала в Facebook мариупольская журналистка Ирина Прудкова.

Журналистам, которые посещали производственные помещения завода вместе с президентом Владимиром Зеленским во время его визита в Мариуполь, выдали каски от российского производителя.

Сотрудники СМИ сфотографировали документы об изготовителе продукции. Каски произведены в пгт Суксун Пермского края Российской Федерации на Суксунском оптико-механическом заводе.

Как известно, сегодня с рабочим визитом Мариуполь посетил Президент Владимир Зеленский. На меткомбинате Ахметова президент присутствовал на подписании инвестиционного договора.

Напомним, четверг, 13 июня, в пятую годовщину освобождения Мариуполя от боевиков группировки "ДНР" в Министерстве внутренних дел Украины выложили в Сеть мотивационное и трогательное видео.