Бойцы ВСУ захватили у боевиков стратегическую высоту под Мариуполем: подробности

н. п. Водяное / Google Maps

Бойцы ВСУ заняли ряд укрепленных и важных в стратегическом плане позиций боевиков и россиян близ поселка Водяное (неподалеку от Мариуполя).

Такую информацию озвучил волонтер Серж Марко и подтвердили источники в армии ( в 79-й бригаде ДШВ и в 36-й бригаде морской пехоты). Также сообщение об этом косвенно подтвердили следователи Генпрокуратуры, где показали брошенную боевиками прямо на позициях экипировку и оружие.

По данным военным, опорный пункт в Пикузах (до декоммунизации - Коминтерново) террористы и россияне построили зимой 2015/2016. Он размещался в шестисот метрах на восток по дороге от юго-восточного конца поселка.

"Была такая позиция. Сепары называли ее "Дерзкая". Она была в наивысшей точкой и контролировала Водяное", - пишет волонтер о ситуации. Морпехи "подкопались" к этому опорнику и фактически зашли по траншеям в тыл, то есть взяли позицию оккупантов "в огневой мешок". "И вот, неделю спустя после того как на этих позициях (у боевиков) были потери - почти взвод убитыми и ранеными, сепары ушли и не вернулись. На позиции зашли ВСУ. Вот такая тактика в позиционной войне. Без штурмов. Потихоньку, исподтишка. Но с огромными потерями для врага", − написал Марко.

Напомним, ранее офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан (позывной — "Штирлиц") раскрыл майские потери боевиков "Л/ДНР". До этого президент Владимир Зеленский пообещал быстрые действия для освобождения попавших в плен восьмерых бойцов ВСУ.