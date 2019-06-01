Офицер ВСУ раскрыл майские потери "Л/ДНР"

На Донбассе в мае были уничтожены около 54 боевиков "Л/ДНР", сообщил офицер ВСУ / iz.com.ua

В мае на Донбассе в районе операции Объединенных сил боевики самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" игнорировали Минские соглашение, провоцировали украинских воинов — открывали огонь из разного оружия, работали снайперы, диверсанты — нарвались на ответки и понесли значительные потери.

На протяжении месяца на востоке нашей страны были уничтожены около 54 террористов, а около 82 — получили ранения, написал офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан (позывной — "Штирлиц").

По его данным, противник также понес небоевые потери (нарушение мер безопасности, смерть в результате болезни, ДТП): в рядах врага стало меньше на 11 террористов, а 10 — были ранены.

На Донбассе в мае были уничтожены около 54 боевиков "Л/ДНР", сообщил офицер ВСУ / Скриншот с facebook.com/shtirlitz.info

Ранее Анатолий Штефан сообщал, что в апреле на Донбассе в районе ООС были уничтожены около 90 боевиков "Л/ДНР", а около 130 — получили ранения различной степени тяжести.

Справка. В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.