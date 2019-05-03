"Около 90 уничтоженных и более 100 раненых": "Штирлиц" назвал апрельские потери "Л/ДНР"

На Донбассе в апреле были уничтожены около 90 боевиков "Л/ДНР", сообщил "Штирлиц" / Reuters

Офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан (позывной — "Штирлиц") сообщил, что в апреле на Донбассе в районе операции Объединенных сил боевики каждый день провоцировали украинских воинов на открытие ответного огня и понесли значительные потери.

На протяжении апреля в незаконных вооруженных формированиях "Л/ДНР" были уничтожены около 90 боевиков и около 130 — получили ранения различной степени тяжести, написал "Штирлиц" на своей странице в Facebook.

По его данным, в апреле террористы также понесли небоевые потери (нарушения мер безопасности, смерть в результате суицида, болезнь, ДТП) — в рядах противника стало меньше на 12 боевиков, а 18 — получили ранения.

На Донбассе в апреле были уничтожены около 90 боевиков "Л/ДНР", сообщил "Штирлиц" / Скриншот с facebook.com/shtirlitz.info

"В течение апреля воины-ОСы нанесли оккупантам значительный урон. Игнорируя Минские договоренности, в апреле российско-оккупационные войска каждый день провоцировали подразделения ОС огнем из различных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов…", — отметил офицер.Читайте также"Бой на Донбассе": офицер ВСУ рассказал об уничтожении командира "роты" противника

Напомним, в 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

В конце 2018 года генерал-лейтенант украинской армии, командующий Объединенными силами Сергей Наев говорил, что на Донбассе с начала ООС, по данным разведки, были уничтожены около 450 боевиков.