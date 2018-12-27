"Сотни — уничтожены и ранены": генерал назвал потери боевиков с начала ООС

С начала ООС на Донбассе были уничтожены 450 боевиков, сообщил генерал / Reuters

На Донбассе с начала операции Объединенных сил, по данным украинской разведки, были уничтожены около 450 боевиков.

На востоке нашей страны получили ранения около 850 террористов, рассказал генерал-лейтенант Вооруженных Сил Украины, командующий Объединенными силами Сергей Наев в интервью Интерфакс-Украина.

Собеседник подчеркнул, что бойцы ООС адекватно отвечают на вражеские обстрелы. "Ни один выстрел врага не остается безнаказанным", — заявил он.

"По данным нашей разведки, с начала операции Объединенных сил потери противника составили около 450 убитыми... Кроме того, уничтожено 28 единиц военной техники", — сказал генерал.

Напомним, в апреле 2014 года на Донбассе стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо нее началась операция Объединенных сил. Советник президента Петра Порошенко Юрий Бирюков говорил, что в зоне проведения ООС бойцы ВСУ освободили практически всю "серую зону".