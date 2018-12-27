У Порошенко заявили об освобождении всей "серой" зоны на Донбассе

Бойцы ВСУ / vedomosti-ua.com

В зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе бойцы ВСУ освободили практически всю "серую" зону, которую была неподконтрольна ни одной из сторон конфликта, заявил советник президента Украины Юрий Бирюков.

По его словам, если вести отсчет от положения на май 2014 года, Украина вернула под контроль две трети территории оккупированного Донбасса.

"От того состояния, в котором мы начали в мае месяце 2014 года две трети территории были освобождены. Практически вся так называемая серая зона сейчас освобождена и взята под контроль", — подчеркнул Бирюков в эфире Прямого.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко объявил о прекращении действия военного положения в 10 областях Украины.

Как известно, военное положение в 10 областях, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей, продолжалось 30 суток - с 14.00 26 ноября до 14.00 26 декабря.

Ранее стало известно, что в зоне проведения ООС на Донбассе украинские военные освободили новые территории.