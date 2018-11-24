В Донецкой области от оккупации освобожден населенный пункт на Светлодарской дуге

Населенный пункт Рассадки на Светлодарской дуге в Донецкой области взят под контроль бойцов ССО.

"Силы специальных операций (ССО) под прикрытием пехоты и во взаимодействии с саперами взяли под полный контроль населенный пункт Рассадки на Светлодарской дуге. Несмотря на вражеский обстрел и смертельную опасность, бойцы ССО подняли под самым носом оккупантов украинский флаг", - сообщает в Facebook фонд "Повернись живим".

Отмечается, что бойцы спецназа готовились в спецоперации более месяца. Зачистка пункт Рассадки позволила бойцам ООС, не нарушая Минских договоренностей, сместить линию фронта на 1,2-1,5 км.

Украинские военные констатируют, что отныне местные жители Рассадок могут не бояться выходить на улицу, поскольку активные боевые действия удалились от населенного пункта.

Напомним, ранее волонтер рассказал, что в зоне проведения ООС на Донбассе украинские военные освободили новые территории.