Зеленский пообещал быстрые действия для освобождения попавших в плен 8 бойцов ВСУ

Владимир Зеленский рассказал о мерах по освобождению пленных / president.gov.ua

Для освобождения 8 украинских военнослужащих, попавших в плен боевиков в Донецкой области, будут приняты быстрые и эффективные меры, заявил президент Владимир Зеленский.

Заслушав информацию об обстоятельствах, при которых бойцы мотопехотного батальона 53-й бригады попали в плен, Зеленский отметил, что будет сделано все необходимое для их возвращения.

Служебное расследование этого инцидента, которое проводится по приказу командующего операцией Объединенных сил (ООС), факта государственной измены не установило, сообщает пресс-служба главы государства.

Читайте такжеВ ДНР отреагировали на задержание украинских военнослужащихКроме того, в отношении командования батальона и 53-й бригады будут сделаны управленческие и дисциплинарные выводы в связи с существенными просчетами в организации боевой подготовки и внутренней службы.

Также было установлено нарушение личным составом пограничного наряда на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда "Новотроицкое", контрольного пункта "Березовое-1" и "Березовое-2" порядка контроля за перемещением через линию соприкосновения.

Напомним, ранее стали известны имена украинских военнослужащих, которые попали в плен боевиков на оккупированной территории Донбасса.