Восемь солдат ВСУ попали в плен боевиков – штаб ООС

Армия ВСУ / Минобороны Украины

Восемь украинских военных отклонились от маршрута и были задержаны боевиками.

Как сообщает штаб операции Объединенных сил, это произошл утром 22 мая в районе Новотроицкого Донецкой области - автомобиль с восемью украинскими военнослужащими попал на оккупированную территорию, после чего был задержан боевиками.

"По предварительной информации, сегодня утром восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, отклонились от определенного маршрута и попали на временно-оккупированную территорию, где были задержаны боевиками вооруженных формирований Российской Федерации", – говорится в сообщении.

В штабе ООС добавили, что командование предпринимает все меры для установления места пребывания и возвращения военнослужащих.

Более детальные сообщения про инцидент будут оперативно опубликованы вместе с поступлением новой информации, отметили в ООС.

Напомним, 21 мая Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ вместо Муженко.