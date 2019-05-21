Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ вместо Муженко

Руслан Хомчак назначен главой Генштаба ВСУ / Униан

Президент Владимир Зеленский уволил руководителя Генштаба армии Украины Виктора Муженко.

На его место назначен Руслан Хомчак.

Оба кадровых решения – указы №301 и №302 – датированы 21 мая 2019 года. Они уже обнародованы на официальном сайте главы державы.

Хомчак – генерал-лейтенант ВСУ, участник боевых действиях на Донбассе. До этого он командовал штабом сухопутных войск.

Ранее 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Рады, названа дата выборов. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, Степан Полторак после встречи с Зеленским 21 мая заявил, что будет возглавлять Министерство обороны Украины до решения Верховной Рады об его отставке.

Напомним, два генерала не отдали честь Зеленскому, опубликовано видео. Глава спецслужбы и командующий Силами специальных операций не выполнили часть воинского приветствия со старшим по званию.

Позднее волонтер пояснил нежелание Грицака и Лунева отдать честь главнокомандующему Зеленскому. Общественный деятель считает инцидент далеко не случайным.