"Нарушили устав": два генерала не отдали честь Зеленскому, опубликовано видео

20 мая 2019, 16:43

Глава спецслужбы и командующий Силами специальных операций не выполнили часть воинского приветствия со старшим по званию.

Инаугурация Зеленского — Василий Грицак и Игорь Лунев не отдали честь Владимиру Зеленскому
Василий Грицак и Игорь Лунев не отдали честь Владимиру Зеленскому / Reuters

В Киеве после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского на церемонии представления командующего состава Вооруженных Сил Украины подавший в отставку глава Службы безопасности генерал Василий Грицак и командующий Силами специальных операций генерал-лейтенант Игорь Лунев нарушили воинский устав.

Грицак и Лунев представились новому главнокомандующему, сказали, что СБУ и ССО готовы к выполнению заданий, но не отдали честь украинскому лидеру, свидетельствует видео, опубликованное в YouTube.

Два генерала не выполнили часть воинского приветствия со старшим по званию, пишет УНИАН.

"Грицак и Лунев… должны были приветствовать главнокомандующего, назвав имя, род войск и обязательно приложить к голове руку (отдать честь — Ред.), что они не сделали…", — отметило агентство. Напомним, 20 мая в Верховной Раде прошла инаугурация Владимира Зеленского. После принятия присяги на верность украинскому народу президент попросил парламент уволить, в частности, Василия Грицака и анонсировал роспуск Рады. Главред уже опубликовал полный текст речи Зеленского после инаугурации.

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Владимир Зеленский инаугурация Василий Грицак Игорь Лунев
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