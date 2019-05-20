"Нарушили устав": два генерала не отдали честь Зеленскому, опубликовано видео

Василий Грицак и Игорь Лунев не отдали честь Владимиру Зеленскому / Reuters

В Киеве после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского на церемонии представления командующего состава Вооруженных Сил Украины подавший в отставку глава Службы безопасности генерал Василий Грицак и командующий Силами специальных операций генерал-лейтенант Игорь Лунев нарушили воинский устав.

Грицак и Лунев представились новому главнокомандующему, сказали, что СБУ и ССО готовы к выполнению заданий, но не отдали честь украинскому лидеру, свидетельствует видео, опубликованное в YouTube.

Два генерала не выполнили часть воинского приветствия со старшим по званию, пишет УНИАН.

"Грицак и Лунев… должны были приветствовать главнокомандующего, назвав имя, род войск и обязательно приложить к голове руку (отдать честь — Ред.), что они не сделали…", — отметило агентство. Напомним, 20 мая в Верховной Раде прошла инаугурация Владимира Зеленского. После принятия присяги на верность украинскому народу президент попросил парламент уволить, в частности, Василия Грицака и анонсировал роспуск Рады. Главред уже опубликовал полный текст речи Зеленского после инаугурации.