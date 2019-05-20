Волонтер пояснил нежелание Грицака и Лунева отдать честь главнокомандующему Зеленскому

Во время представления командующих видами войск президенту Украины было показано неуважение / Фото: скриншот из видео

Волонтер Юрий Касьянов высказал мнение, что во время представления командующих видами войск президенту Украины, когда глава СБУ Василий Грицак и командующий ССО не отдали честь Владимиру Зеленскому, они намеревались показать свой протест.

"Я не думаю, что такие уважаемые паны, которые уже давно при власти и в мундирах не знают, что надо главнокомандующему отдавать честь. Я думаю, что это такая фронда. Лунев, он такой военный, фрондирующий, и понимает, что его место пустым не будет, за ним ничего особо не числится. А Грицак понимает, что он вставлял палки в кампанию Зеленского и понимает, что ему ничего особо не светит и так, напоследок, решил хлопнуть дверью, показать, что он не с Зеленским, не одобряет", - цитирует его InfoResist.

По словам Касьянова, оба представителя силовых структур не имеют настолько высоких заслуг, что могут удержаться на своем посту. Поэтому в случае репрессий они всегда могут указать, что новым главой государства движет месть, поскольку ему не отдали честь на инаугурации.

"А Лунев, я думаю, что это такой человек, который очень близок, скажем, к президенту, получил вот это свое положение благодаря нему. Я имею в виду ушедшего президента. И он, наверное, понимает, что при новой власти он не удержится и решил показать, что он такой весь спецназовец, такой весь военный, никого не придает. Знаете, по аналогии как были такие военные, остались, которые говорили: "Я присягу Советскому Союзу давал, поэтому я не могу кому-то еще присягнуть", - подчеркнул волонтер.

Напомним, после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского на церемонии представления командующего состава Вооруженных Сил Украины подавший в отставку глава Службы безопасности генерал Василий Грицак и командующий Силами специальных операций генерал-лейтенант Игорь Лунев нарушили воинский устав.