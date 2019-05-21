Полторак поговорил с Зеленским и сделал важное заявление

Полторак поговорил с Зеленским/ УНИАН

Степан Полторак после встречи с президентом Владимиром Зеленским, которая состоялась 21 мая, заявил, что будет возглавлять Министерство обороны Украины до решения Верховной Рады об его отставке.

Полторак уточнил, что будет работать исполняющим обязанности министра, пока Верховная Рада не примет решение, сообщает Радио Свобода.

"Потому что тогда, когда страна находится в состоянии войны, это очень опасно оставлять Вооруженные силы без координации системы управления и без руководства", - заявил он.

Напомним, утром во вторник, 21 мая, министр обороны Украины Степан Полторак пришел на Банковую на разговор с президентом Владимиром Зеленским

Свое появление в Администрации Президента Полторак объяснил журналистам тем, что его "вызвал президент Украины".

Кроме того, министр обороны мотивировал свое решение об отставке.

"Я такое решение для себя принял, я об этом сказал президенту еще позавчера до инаугурации, что я напишу заявление об увольнении. Я не мог написать раньше, потому что Владимир Александрович стал президентом только вчера. Я дождался, когда он принес присягу народу Украины и подал рапорт на увольнение", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее полковник запаса, эксперт в области безопасности и обороны, член ЗеКоманды Иван Апаршин рассказал о коррупции в ведомстве Полторака.

Ранее генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко во время чата в Главреде обратил внимание на серьезный подрыв коррупцией украинского оборонно-промышленного комплекса.

Также ранее написавший заявление об отставке министр обороны Украины Степан Полторак выложил на своей странице в Facebook пост, в котором поблагодарил всех за поддержку.

К прощальному тексту он прикрепил коллаж, в котором он находится на фоне взорванных башен московского Кремля, однако позже отредактировал пост и удалил картинку.