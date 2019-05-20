Зеленский потребовал уволить Грицака, Полторака и Луценко

20 мая 2019, 12:18

Президент дал Раде два месяца.

Владимир Зеленский think about it
Владимир Зеленский во время инаугурационной речи / Reuters

Во время своей инаугурационной речи в Верховной Раде новый президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Рады уволить главу СБУ Василия Грицака, генпрокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака.

Помимо этого он призвал парламент принять закон о снятии депутатской неприкосновенности, уголовной ответственности за незаконное обогащение, избирательный кодекс, открытые списки на выборы.

"Я хочу, чтобы вы приняли закон об отмене неприкосновенности депутатов, об уголовной ответственности за незаконное обогащение... Сделайте это и повесьте медали себе – это неплохие баллы на досрочные парламентские выборы", - сказал он.

Новый президент дал депутатам на увольнение указанных министров срок в 2 месяца (то есть до 20 июля ориентировочно), поскольку ранее объявил о роспуске Рады и досрочных выборах.

Также он призвал весь Кабмин написать заявление об уходе, процитировав слова Рейгана о том, что "правительство не решает наших проблем, правительство и есть наша проблема":

"Я не понимаю, когда правительство говорит, что ничего не может. Вы можете. Можете взять бумагу, ручку, и освободить свои места для тех, кто готов менять страну"

Как сообщалось ранее, Министр обороны Степан Полторак уже написал заявление об отставке на имя президента Владимира Зеленского.

Во время церемонии инаугурации верховному главнокомандующему представлялись главы силовых ведомств. Когда дело дошло до Грицака, когда тот рапортовал о готовности СБУ к выполнению задач, но пришедшие на инаугурацию люди его освистали.

Василия Грицака освистали на церемонии инаугурации Владимира Зеленского
Василия Грицака освистали на церемонии инаугурации Владимира Зеленского / Главред

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Владимир Зеленский Юрий Луценко Степан Полторак Василий Грицак
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