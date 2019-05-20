Министр обороны Полторак написал заявление об отставке

Заявление Степана Полтарака появилось на официальной странице министра.
Министр обороны Степан Полторак написал заявление на имя президента Владимира Зеленского об отставке.
"Честь имею", - прокомментировал свое заявление Полторак в Facebook.
Отметим, что заявление Полтарака появилось 20 мая на официальной странице министра после того, как Полторак отрапортовал на торжественной инаугурационной церемонии новому президенту Владимиру Зеленскому.
Ранее председатель Службы безопасности Василий Грицак подал на рассмотрение новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому рапорт об отставке. Вместе с ним ушли в отставку и его заместители.