Министр обороны Полторак написал заявление об отставке

Степан Полторак ушел в отставку / УНИАН

Министр обороны Степан Полторак написал заявление на имя президента Владимира Зеленского об отставке.

"Честь имею", - прокомментировал свое заявление Полторак в Facebook.

Отметим, что заявление Полтарака появилось 20 мая на официальной странице министра после того, как Полторак отрапортовал на торжественной инаугурационной церемонии новому президенту Владимиру Зеленскому.

/ @generalpoltorak

Ранее председатель Службы безопасности Василий Грицак подал на рассмотрение новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому рапорт об отставке. Вместе с ним ушли в отставку и его заместители.