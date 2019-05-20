Председатель СБУ Грицак вместе с заместителями подал в отставку

Василий Грицак / УНИАН

Председатель Службы безопасности Василий Грицак подал на рассмотрение новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому рапорт об отставке.

"Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение новоизбранному президенту Украины рапорт о своем освобождении от должности председателя СБУ", - говорится в документе.

Он отмечает, что "в установленном военными уставами порядке соответствующие рапорты об увольнении с занимаемых должностей составлены всеми заместителями председателя СБУ и членами команды, которые бок о бок со мной встали на защиту Украины в самые тяжелые дни российской вооруженной агрессии".

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Напомним, ранее Порошенко присвоил председателю Службы безопасности Украины Василию Грицаку звание Героя Украины.