Грицак назвал число погибших и раненых сотрудников СБУ за время российской агрессии

За время российской агрессии погибли 27 сотрудников СБУ / ukr-online.com

В Украине с начала агрессии России погибло 27 сотрудников Службы безопасности Украины, при этом 128 получили ранения.

Как сообщил глава СБУ Василий Грицак, за это же время 227 сотрудников украинской спецслужбы награждены государственными наградами, передает пресс-центр СБУ.

"Низкий поклон 27 Героям Службы, отдавших свою жизнь за государственность и свободу украинского народа. 128 наших коллег получили ранения различной степени тяжести. За мужество и героизм во время проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил 227 сотрудников украинской спецслужбы награждены государственными наградами", - сказал Грицак, позравляя коллег с Днем защитника Украины.

Напомним, ранее СБУ разоблачила российских хакеров, атаковавших украинскую инфраструктуру.