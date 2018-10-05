СБУ выяснила имена девяти российских хакеров, атаковавших украинскую инфраструктуру

В СБУ отметили, что Россия прячет киберпреступников / ru.alfa-kiev.org.ua

Служба безопасности Украины выявила пять контролируемых Россией хакерских группировок, которые с начала года по заданию российских спецслужб 35 раз атаковали украинские автоматизированные системы и базы данных объектов критической инфраструктуры в области энергетики, транспорта, связи, банковской сферы.

Пять хакерских группировок и девять человек из их состава идентифицированы, сообщает пресс-служба СБУ.

В СБУ отметили, что РФ покрывает киберпреступников, попирая все международные нормы и наплевав на взятые на себя обязательства в сфере кибербезопасности. Такое безответственное и деструктивное поведение недопустимо для постоянного члена Совета безопасности ООН, отметили в ведомстве.

Напомним, ранее в США обвинили 12 шпионов РФ в совершении кибератак во время выборов президента-2016.

Кроме того, корпорация Microsoft зафиксировала попытки контролируемых РФ хакеров вмешаться в процесс организации выборов в Конгресс США, которые состоятся в ноябре нынешнего года.