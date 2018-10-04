Минюст США обвинил семерых сотрудников ГРУ РФ в кибератаках

Все обвиненные - из состава той группы офицеров ГРУ, которых уличили во вмешательстве в выборы-2016 в США

Министерство юстиции США официально обвинило семерых сотрудников ГРУ ГШ МО РФ в кибератаках и незаконном сборе данных.

Россияне обвиняются в краже персональной информации и ее публикации с целью повлиять на общественное мнение. В частности, это касается допингового скандала - по данным Вашингтона, сотрудники ГРУ совершали атаки на ВАДА, Международный арбитражный суд и USADA, сообщает Медуза.

В пресс-релизе Минюста указаны имена обвиняемых:

Алексей Моренец

Евгений Серебряков

Иван Ермаков

Артем Малышев

Дмитрий Бадин

Олег Сотников

Алексей Минин

Напомним, ранее в США обвинили 12 шпионов РФ в совершении кибератак во время выборов президента-2016.

Кроме того, корпорация Microsoft зафиксировала попытки контролируемых РФ хакеров вмешаться в процесс организации выборов в Конгресс США, которые состоятся в ноябре нынешнего года.