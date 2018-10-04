Минюст США обвинил семерых сотрудников ГРУ РФ в кибератаках

Среди прочего, россиян обвинили в краже личной информации и ее публикации.
Министерство юстиции США официально обвинило семерых сотрудников ГРУ ГШ МО РФ в кибератаках и незаконном сборе данных.
Россияне обвиняются в краже персональной информации и ее публикации с целью повлиять на общественное мнение. В частности, это касается допингового скандала - по данным Вашингтона, сотрудники ГРУ совершали атаки на ВАДА, Международный арбитражный суд и USADA, сообщает Медуза.
В пресс-релизе Минюста указаны имена обвиняемых:
- Алексей Моренец
- Евгений Серебряков
- Иван Ермаков
- Артем Малышев
- Дмитрий Бадин
- Олег Сотников
- Алексей Минин
Напомним, ранее в США обвинили 12 шпионов РФ в совершении кибератак во время выборов президента-2016.
Кроме того, корпорация Microsoft зафиксировала попытки контролируемых РФ хакеров вмешаться в процесс организации выборов в Конгресс США, которые состоятся в ноябре нынешнего года.