Харрис сделала важное заявление насчет Украины накануне встречи с Зеленским

Вице-президент США, кандидат от Демократической партии Камала Харрис заявила о своей непоколебимой приверженности к украинскому народу.
Об этом она написала в соцсети Х перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В то же время вице-президент США напомнила о том, что предстоящая встреча с Зеленским станет для нее уже седьмой по счету.
"Мы с президентом Байденом четко заявили: наша приверженность украинскому народу, который борется за свою свободу, непоколебима", – добавила Харрис.
Кто такая Камала Харрис?
Камала Харрис – американский политик и чиновник. Юрист. Член Демократической партии США.
Харрис – 49-й вице-президент США. Занимает должность с 20 января 2021 года.
Первая женщина, первый темнокожий политик и первый политик азиатского происхождения на посту вице-президента в истории Соединенных Штатов Америки.
19 ноября 2021 года Харрис, пока Байден был под наркозом, в рамках закона, приняла на себя полномочия президента США на временной основе. Харрис стала первой и единственной женщиной в американской истории, которая прошла эту политическую процедуру, пишет Википедия.
Ранее Зеленский сделал громкое заявление перед визитом в США и встречей с Трампом. Президент ответил на вопрос о том, хочет ли он увидеть план окончания войны кандидата в президенты США Дональда Трампа.
Напомним, ранее Зеленский рассказал о своем плане победы. График плана победы, который на следующей неделе будет представлен во время поездки в США, рассчитан на принятие быстрых решений союзниками Украины в октябре-декабре.
Как сообщалось ранее, Главред, президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе отправится в США где, в частности, проведет переговоры с президентом США Джо Байденом и представит ему ранее анонсированный "План победы" Украины.
Больше новостей:
- "Заставит РФ закончить войну": Зеленский рассказал о "плане победы" Украины
- Зеленский презентует Байдену "план победы" Украины: что известно
- От Байдена ждут "зеленый свет": в ОП назвали ключевой пункт плана победы Украины
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред