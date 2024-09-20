Харрис сделала важное заявление насчет Украины накануне встречи с Зеленским

Предстоящая встреча с Владимиром Зеленским станет для Камалы Харрис уже седьмой по счету.

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Камала Харрис сделала заявление накануне встречи с Владимиром Зеленским / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП

Вице-президент США, кандидат от Демократической партии Камала Харрис заявила о своей непоколебимой приверженности к украинскому народу.

Об этом она написала в соцсети Х перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В то же время вице-президент США напомнила о том, что предстоящая встреча с Зеленским станет для нее уже седьмой по счету.

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"Мы с президентом Байденом четко заявили: наша приверженность украинскому народу, который борется за свою свободу, непоколебима", – добавила Харрис.

/ @VP

Кто такая Камала Харрис? Камала Харрис – американский политик и чиновник. Юрист. Член Демократической партии США. Харрис – 49-й вице-президент США. Занимает должность с 20 января 2021 года. Первая женщина, первый темнокожий политик и первый политик азиатского происхождения на посту вице-президента в истории Соединенных Штатов Америки. 19 ноября 2021 года Харрис, пока Байден был под наркозом, в рамках закона, приняла на себя полномочия президента США на временной основе. Харрис стала первой и единственной женщиной в американской истории, которая прошла эту политическую процедуру, пишет Википедия.

Ранее Зеленский сделал громкое заявление перед визитом в США и встречей с Трампом. Президент ответил на вопрос о том, хочет ли он увидеть план окончания войны кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Напомним, ранее Зеленский рассказал о своем плане победы. График плана победы, который на следующей неделе будет представлен во время поездки в США, рассчитан на принятие быстрых решений союзниками Украины в октябре-декабре.

Как сообщалось ранее, Главред, президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе отправится в США где, в частности, проведет переговоры с президентом США Джо Байденом и представит ему ранее анонсированный "План победы" Украины.

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