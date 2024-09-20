Три вопроса с 'критическим значением': Зеленский провел 'важную Ставку'

Ставка обсудила размещение новых систем Patriot для защиты украинской энергетики зимой.

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Президент Украины провел "важную Ставку" / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко

В пятницу, 20 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем обсудили ключевые вопросы национальной безопасности и обороны. Об этом сообщил глава государства в Telegram.

"Важная Ставка. Вопросы, которые имеют критическое значение для прочности Украины", - заявил президент.

По его словам, первый вопрос касался защиты энергетической инфраструктуры. Зеленский заслушал доклады премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра энергетики Германа Галущенко.

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"Рассмотрели состояние инженерной защиты объектов, календарь завершения укреплений, размещение РЭБ и ПВО, в частности с учетом систем Patriot, которые мы ожидаем в ближайшее время", - рассказал он.

Вторым важным вопросом стало собственное производство ракет, дронов и средств РЭБ. Президенту доложили вице-премьер Михаил Федоров, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Решения, которые дадут нашей промышленности возможность максимально реализовать свой потенциал: долгосрочные контракты от государства и привлечение иностранных инвестиций", - отметил Зеленский.

Кроме этого, о ситуации на фронте президенту доложил главком ВСУ Александр Сырский и представители разведок - Кирилл Буданов и Олег Иващенко.

Что такое Ставка Верховного Главнокомандующего ВСУ? Ставка Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Украины (СВГ) - чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период реальной войны-агрессии осуществляет стратегическое управление Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями государства. Рабочим органом является Генеральный штаб ВСУ, пишет Википедия.

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