Конгресс США одобрил законопроект о санкциях за кибератаки

В США вводят санкции за кибератаки / Facebook.com

В США Палата представителей конгресса одобрила законопроект о санкциях против исполнителей и заказчиков кибератак.

Новый закон вводит санкции против иностранных государств за киберпреступления против США и защищает американские выборы и важнейшие объекты инфраструктуры страны от "спонсируемой иностранными государствами вредной киберактивности".

Кроме того, одобренный документ дает основание для сдерживания и реагирования на будущие кибератаки против США.

Отметим, что в законопроекте идет речь об атаках вируса WannaCry и вредоносного ПО NotPetya, причем последнюю атаку, как утверждается, "провела Россия". Как считают американские законодатели, стала "самой разрушительной кибероперацией в итории" и "нанесла ущерб на миллиарды долларов Украине, Европе, Азии и Америке".

Напомним, ранее в США обвинили 12 шпионов РФ в совершении кибератак во время выборов президента-2016.

Кроме того, корпорация Microsoft зафиксировала попытки контролируемых РФ хакеров вмешаться в процесс организации выборов в Конгресс США, которые состоятся в ноябре нынешнего года.