Церковный праздник 21 сентября: что запрещено делать на обретение мощей святого Димитрия

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 21 сентября.

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Какой праздник 21 сентября / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pomisna.info

21 сентября отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день апостола от 70-ти Кодрата, обретение мощей святителя Димитрия, Туптала.

Какие праздники 21 сентября

В Украине и мире 21 сентября отмечают такие праздники:

видео дня

День изобретателя и рационализатора Украины

День города Кропивницкий

День города Херсон

День города Чернигов

День мира

День фармацевтического работника Украины

Всемирный день уборки

Церковный праздник 21 сентября

По новому церковному календарю, 21 сентября в Украине отмечают день апостола от 70-ти Кодрата, обретения мощей святителя Димитрия, Туптало.

Известно, что святой Кодрат родился в Афинах и проповедовал в этом городе, а также в Магнезии, где стал епископом. Он также был известен своей ревностной проповедью, которая привела многих людей к христианской вере. Он уничтожал идолов, разрушал языческие храмы и изгонял демонов своей молитвой. Его проповеди были очень мощными.

Святой апостол Кодрат очень страдал за свою веру, ведь из-за гонений в него бросали камнями, сажали в тюрьму и морили голодом, но он оставался живым благодаря Божьей благодати. После долгих мучений он умер, но его душа живет.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 21 сентября

В народе считают, что 21 сентября запрещено плести интриги и устраивать скандалы, ведь все может обернуться против вас.

В этот день не стоит брать или давать любые вещи или деньги в долг.

Также в этот день не стоит употреблять алкогольные напитки, чтобы не ухудшить свое здоровье.

День Ангела 21 сентября

21 сентября свои именины отмечают владельцы таких имен как Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Константин, Нестор, Александр, Петр.

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