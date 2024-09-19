Церковный праздник 20 сентября: что запрещено делать в день мученика Михаила

20 сентября отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора.
Какие праздники 20 сентября
В Украине и мире 20 сентября отмечают такие праздники:
- Международный день студенческого спорта
- Национальный день гёдза
- Международный день Гренаш
Церковный праздник 20 сентября
По новому церковному календарю, 20 сентября в Украине отмечают день мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора.
Известно, что князь Михаил Черниговский занимал киевский престол в XIII веке. Осенью 1240 года к городу подступили монголы и Киеву нужна была помощь для отпора. Князь попытался взять в союзники Венгрию, Польшу и Германию, но, к сожалению, ему это не удалось, и Киев взяло войско Батыя. После этого на Русь прибыли послы хана, чтобы обложить ее данью. Кроме этого, на княжение Киевом нужно было получить разрешение хана - ярлык. Поэтому князь Михаил с боярином Федором отправились в Орду, но по приезде были казнены.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Что нельзя делать 20 сентября
- В народе предупреждают, что 20 сентября - это неудачный день для романтических дел, свадьбы и сватовства.
- Также в этот день не стоит собирать виноград в саду, ведь существует риск, что собранные ягоды быстро испортятся.
- В этот день нельзя занимать и брать деньги в долг, ведь могут быть финансовые проблемы.
День Ангела 20 сентября
20 сентября свои именины отмечают владельцы таких имен как Василий, Иван, Илларион, Михаил, Олег, Александр, Федор, Татьяна.
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