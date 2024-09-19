Церковный праздник 20 сентября: что запрещено делать в день мученика Михаила

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 20 сентября.

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Что нельзя делать 20 сентября / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

20 сентября отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора.

Какие праздники 20 сентября

В Украине и мире 20 сентября отмечают такие праздники:

видео дня

Международный день студенческого спорта

Национальный день гёдза

Международный день Гренаш

Церковный праздник 20 сентября

По новому церковному календарю, 20 сентября в Украине отмечают день мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора.

Известно, что князь Михаил Черниговский занимал киевский престол в XIII веке. Осенью 1240 года к городу подступили монголы и Киеву нужна была помощь для отпора. Князь попытался взять в союзники Венгрию, Польшу и Германию, но, к сожалению, ему это не удалось, и Киев взяло войско Батыя. После этого на Русь прибыли послы хана, чтобы обложить ее данью. Кроме этого, на княжение Киевом нужно было получить разрешение хана - ярлык. Поэтому князь Михаил с боярином Федором отправились в Орду, но по приезде были казнены.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 20 сентября

В народе предупреждают, что 20 сентября - это неудачный день для романтических дел, свадьбы и сватовства.

Также в этот день не стоит собирать виноград в саду, ведь существует риск, что собранные ягоды быстро испортятся.

В этот день нельзя занимать и брать деньги в долг, ведь могут быть финансовые проблемы.

День Ангела 20 сентября

20 сентября свои именины отмечают владельцы таких имен как Василий, Иван, Илларион, Михаил, Олег, Александр, Федор, Татьяна.

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