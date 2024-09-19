УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Церковный праздник 20 сентября: что запрещено делать в день мученика Михаила

Юлия Закрепа
19 сентября 2024, 14:40
163
Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 20 сентября.
Церковный праздник 20 сентября: что запрещено делать в день мученика Михаила
Что нельзя делать 20 сентября / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

20 сентября отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора.

Какие праздники 20 сентября

В Украине и мире 20 сентября отмечают такие праздники:

видео дня
  • Международный день студенческого спорта
  • Национальный день гёдза
  • Международный день Гренаш

Церковный праздник 20 сентября

По новому церковному календарю, 20 сентября в Украине отмечают день мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора.

Известно, что князь Михаил Черниговский занимал киевский престол в XIII веке. Осенью 1240 года к городу подступили монголы и Киеву нужна была помощь для отпора. Князь попытался взять в союзники Венгрию, Польшу и Германию, но, к сожалению, ему это не удалось, и Киев взяло войско Батыя. После этого на Русь прибыли послы хана, чтобы обложить ее данью. Кроме этого, на княжение Киевом нужно было получить разрешение хана - ярлык. Поэтому князь Михаил с боярином Федором отправились в Орду, но по приезде были казнены.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 20 сентября

  • В народе предупреждают, что 20 сентября - это неудачный день для романтических дел, свадьбы и сватовства.
  • Также в этот день не стоит собирать виноград в саду, ведь существует риск, что собранные ягоды быстро испортятся.
  • В этот день нельзя занимать и брать деньги в долг, ведь могут быть финансовые проблемы.

День Ангела 20 сентября

20 сентября свои именины отмечают владельцы таких имен как Василий, Иван, Илларион, Михаил, Олег, Александр, Федор, Татьяна.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник календарь праздников интересные новости церковный праздник
Реклама

Главное за день

Свет по несколько часов в день и без тепла: какой будет зима в Украине - доклад ООН

Свет по несколько часов в день и без тепла: какой будет зима в Украине - доклад ООН

16:41 Украина
Подозреваемый в убийстве Фарион сделал громкое заявление в зале суда: детали

Подозреваемый в убийстве Фарион сделал громкое заявление в зале суда: детали

16:15 Украина
РФ пытается выбить армию Украины из Курской области: Снегирев дал прогноз отступления ВСУ

РФ пытается выбить армию Украины из Курской области: Снегирев дал прогноз отступления ВСУ

16:13 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Влупит мороз и грозовой дождь: в какие регионы придет сильное похолодание 67015

Влупит мороз и грозовой дождь: в какие регионы придет сильное похолодание

Не фрукт и не ягода: чем на самом деле является дыня и арбуз - неожиданный ответ 37453

Не фрукт и не ягода: чем на самом деле является дыня и арбуз - неожиданный ответ

Гороскоп на завтра 20 сентября: Овнам - райский период, Скорпионам - большие перемены 9929

Гороскоп на завтра 20 сентября: Овнам - райский период, Скорпионам - большие перемены

Возвращение Крыма Украине: ВСУ пошли на операцию, которая может изменить ход войны 5961

Возвращение Крыма Украине: ВСУ пошли на операцию, которая может изменить ход войны

Последние новости

16:41

Свет по несколько часов в день и без тепла: какой будет зима в Украине - доклад ООН

16:37

Почему у британцев и японцев руль справа, а в Украине слева

16:15

Подозреваемый в убийстве Фарион сделал громкое заявление в зале суда: детали

16:14

"Мог управлять, не поверите": Притула прокомментировал планы стать президентом

16:13

РФ пытается выбить армию Украины из Курской области: Снегирев дал прогноз отступления ВСУ

Территории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах ЗападаТерритории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах Запада
16:08

Свадебный подарок бабушки для внучки "взорвал" сеть: что она подарилаВидео

16:06

РФ может вывести войска из четырех областей Украины только при одном условии - КлочокВидео

15:53

Лукашенко выдал циничное заявление о сотрудничестве с Украиной: при чем тут "ДНР"

15:33

Венгерский парламент уходит под воду: наводнение продолжает кошмарить Европу

Реклама
15:32

Путин создает 1,5-миллионную армию: в разведке Британии назвали главную проблему

15:31

РФ превратила Кинбурнскую косу в поле боя: какие могут быть последствия

15:30

Россия готовит массированный обстрел в ближайшие дни: накапливает Х-101 - OSINT

15:15

Танки и тысячи боеприпасов: Германия передала Украине новый пакет помощи - что известно

15:10

Лишь современные "Шерлоки Холмсы" найдут странного верблюда: загадка для самых сообразительных

14:48

Украине будет очень тяжело пережить зиму: что ждет энергетику

14:42

Заморозки накроют часть Украины: где будет минусовая температура

14:40

Церковный праздник 20 сентября: что запрещено делать в день мученика Михаила

14:38

Константина Хабенского экстренно госпитализировали - первый комментарий актера

14:31

СБУ накрыло руководство проектного института Киева: в чем они помогали РФФото

14:30

Как очистить варочную панель от жира: выручат народные хитрости

Реклама
14:15

От плесени и следа не останется: 3 способа, чем лучше отмыть резинку в стиральной машинеВидео

14:10

Как восстановить удаленные сообщения в Вайбер: несколько простых шагов

14:00

Убийство Фарион: адвокат Зинченко высказался насчет "российского следа"

14:00

В ОП сделали заявление на фоне "предложения" главы МИД Польши "передать" Крым

14:00

Проект МУР заявил, что ТЦК мобилизовал весь технический состав группы

13:36

Зачем бобры строят плотины: в чем секрет природных инженеров

13:30

Рада уволила Безуглую из Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности: получила новую должность

13:21

Возвращение Крыма Украине: ВСУ пошли на операцию, которая может изменить ход войны

13:19

Что стоит за нашумевшими "планами" Шольца и Бразилии по Украине: эксперт дал оценкуВидео

13:10

Запретили лежать: Ахеджакова оказалась в больнице с серьезным диагнозом

12:59

"Нужно уменьшать": в Раде высказались насчет снижения границ призывного возраста

12:44

"Моложе и красивее": Валерий Залужный показал, как сейчас выглядит

12:40

В России давят на Путина: врага может ждать новая волна мобилизации - WSJ

12:39

Растения, которые не боятся холода: топ-7 морозостойких цветов для сада

12:27

В НАТО выдали странное заявление, почему к ним залетают дроны РФ - Defense Express

12:02

Трудно узнать: появилось последнее семейное фото Жанны Фриске

12:00

И хочется, и колется: проведет ли Путин ядерные испытания?

11:52

"Реалистичная цель": в ЕС назвали сроки вступления Украины в Евросоюз

11:48

При поддержке "оси зла" Россия будет готова к войне с НАТО уже к 2030 году - прогноз

11:37

Не могли решить даже родители: задача для 7-летних детей "порвала" Сеть

Реклама
11:12

Польша может давить на Киев через ЕС: СМИ узнали, чего хочет Варшава

11:06

Китайский гороскоп на завтра 20 сентября: Козлам - препятствия, Свиньям - стресс

11:00

В Польше хотят "передать" Крым, но не Украине: странное предложение главы МИД

10:53

РФ начала активное наступление: военный раскрыл тяжелую ситуацию на Купянском направлении

10:45

Индия передает Украине снаряды несмотря на протесты Москвы - Reuters

10:33

Пользователи "Киевстар" массово жалуются на сбой в сети: что известноФото

10:33

Скандальная блогерша Верба со сложностями родила первенца

10:31

Доставали 6 пожарников: женщина обнаружила странную находку в машине

10:09

Сбежал прямо "из-под носа" следствия: депутата Одарченко объявили в розыск

10:03

"Какая-то дичь": Никита Пресняков взбесился и высказался о россиянах

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять