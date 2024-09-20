F-16 мог попасть в 'облако обломков': СМИ узнали причину катастрофы истребителя

Пилот Алексей Месь, который осуществлял миссию на F-16, вероятно, попал в "облако обломков" от российской ракеты, пишет Breaking Defense.

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Новые детали катастрова истребителя F-16 / Коллаж: Главред, фото: US Air Force

Украинский самолет F-16, которым управлял летчик Алексей Месь, вероятно, потерпел катастрофу из-за попадания обломков сбитой российской ракеты. Другие украинские самолеты также могли выйти из строя по той же причине. Об этом пишет Breaking Defense.

Как отмечает портал, в ночь катастрофы Месь выполнял задачи по перехвату вражеских ракет и беспилотников, в сотрудничестве с другими F-16, системами Patriot и наземными батареями ПВО.

По одному из возможных сценариев, после успешного перехвата российской ракеты F-16 случайно попал в "облако обломков", образовавшееся в результате взрыва. Обломки, которые остались после уничтоженной ракеты, повредили двигатель и критически важные компоненты самолета, что привело к его разрушению в воздухе.

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Пилот Алексей "Moonfish" Месь, вероятно, погиб еще до того, как успел бы катапультироваться.

"У тебя есть доли секунды, чтобы решить, захватить цель и выпустить ракеты класса "воздух-воздух" по этим летящим ракетам. Они летят с огромной скоростью, и их нужно перехватить до того, как они пролетят мимо тебя", - заявил один из пилотов в комментарии Breaking Defense.

Как утверждает источник Breaking Defense, Украина уже потеряла четыре истребителя - два МиГ-29 и два Су. Эти случаи ранее не привлекали внимания, поскольку речь не шла о потере дорогих и современных самолетов, поставки которых обсуждались в течение более года.

Что известно о F-16 / Инфографика: Главред

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Катастрофа истребителя F-16 - что известно

Напомним, 26 августа истребитель F-16 разбился на территории Украины. Во время катастрофы погиб летчик-подполковник Алексей Мусь, который отражал атаку России.

Сразу появилось несколько версий катастрофы. Сначала причиной авиакатастрофы называли ошибку пилота. Впоследствии в США заявили, что сомневаются, что F-16 разбился в результате "дружественного огня" ЗРК Patriot.

Как сообщал Главред, экс-заместитель начальника Генштаба Игорь Романенко заявил, что могли быть разные причины, которые привели к гибели пилота и потере истребителя.

Кроме этого, после катастрофы истребителя F-16, западные союзники начали сомневаться в поспешной подготовке пилотов и введении самолетов в бой всего через несколько недель после прибытия. The Wall Street Journal сообщает, что иностранные пилоты часто нуждаются в нескольких месяцах тренировок перед выполнением сложных боевых миссий.

Главкм ВСУ Оександр Сырский заявил, что специальная комиссия Минобороны Украины расследует причины катастрофы истребителя F-16. Он также отметил, что летчик Алексей Месь, который погиб, в ту ночь уничтожил две вражеские ракеты.

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