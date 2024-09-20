Метод на миллион: откуда берутся мошки на фруктах и как от них избавиться

Часто непонятно, откуда появляются мелкие мошки во фруктовой корзине на кухне, а еще труднее бывает от них избавиться. Однако это не так сложно, как кажется.

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Чего боятся фруктовые мошки / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Если вы заметили мелких насекомых на своей кухне, скорее всего, это плодовые мушки. Они могут быть проблемой в течение всего года, но особенно активны в конце лета и осенью, поскольку их привлекают спелые фрукты. В университете Кентукки рассказали как долго живут фруктовые мошки и что с ними делать.

Плодовые мушки часто появляются из-за плодов, которые быстро портятся, такие как дыни или виноград. Также они легко заводятся на перезревших бананах, хранящихся без охлаждения.

Если говорить о том, как долго живут фруктовые мошки - жизненный цикл плодовых мушек очень быстрый: от яйца до взрослого насекомого проходит всего около недели, а погибают они на 40-50 день.

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Лучший способ, как избавиться от мелких мошек на фруктах - это своевременно избавляться от продуктов, которые начинают портиться. Если фрукты перезрели, их нужно употребить, охладить или выбросить. Части плодов, где уже появились признаки гниения, стоит отрезать и выбросить, поскольку там могут быть яйца или личинки мушек. Даже один испорченный овощ в шкафу может стать причиной большого количества этих насекомых. Разлитые под холодильником соки или оставленный контейнер для мусора также могут быть идеальным местом для размножения мушек.

Если предотвращение появления насекомых не помогло и над вашими фруктами на кухне их развелось немало, стоит рассмотреть, что убивает мошек. Можно сделать ловушку, поместив бумажную воронку в банку с небольшим количеством яблочного уксуса - это именно то, чего боятся фруктовые мошки. Разместите такие ловушки на кухне или в местах, где видите мушек на фруктах. Они попадут в банку, и их можно будет легко уничтожить или выпустить на улицу.

Что такое Университет Кентукки? Университет Кентукки - это государственный исследовательский университет в Лексингтоне, штат Кентукки. Основан в 1865 году Джоном Брайаном Боуменом как сельскохозяйственный и механический колледж Кентукки. Это учебное заведение с наибольшим количеством студентов в штате: осенью 2022 года обучалось 32 710 студентов, пишет Википедия.

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