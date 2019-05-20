Полторак в прощальном посте выложил изображение с собой на фоне взорванного Кремля

Написавший заявление об отставке министр обороны Украины Степан Полторак выложил на своей странице в Facebook пост, в котором поблагодарил всех за поддержку.

К прощальному тексту он прикрепил коллаж, в котором он находится на фоне взорванных башен московского Кремля, однако позже отредактировал пост и удалил картинку.

"Я расстроган. Я благодарю всех за поддержку и теплые слова. Благодарен за то, что все эти годы вы были вместе со мной. Мы подняли армию с колен. И ныне она на уровне с ведущими армиями мира. Это заслуга каждого из вас. Мы вместе создали мощную армию патриотов, которая готова дать отповедь сильному агрессору", - написал Полторак.

В комментариях пользователи соцсети начали обсуждение картинки. В ответ на комплименты Полторак написал "дякую".

Спустя 40 минут коллаж Полторак удалил, однако в истории редактирования поста видно, что ранее в нем содержался один медиафайл. При этом в новой версии записи ничего, кроме исчезнувшей картинки, не поменялось.

Напомним, 20 мая Полторак написал заявление на имя президента Владимира Зеленского об отставке.

Позже президент Владимир Зеленский во время своей инаугурационной речи призвал Раду уволить с поста не только Полторака, но и главу СБУ Грицака, а также генпрокурора Луценко.