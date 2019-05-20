Инаугурация Владимира Зеленского: текстовая онлайн-трансляция

20 мая 2019, 08:59

Победитель выборов сегодня примет присягу и вступит в должность.

В понедельник, 20 мая, в Киеве пройдет церемония инаугурации шестого президента Украины Владимира Зеленского.

Новоизбранный президент примет присягу украинскому народу в 10 часов утра в ходе торжественного заседания Верховной Рады.

Главред ведет текстовую и видео онлайн-трансляцию церемонии инаугурации.

08.59 Не все знают, но при принятии присяги Владимир Зеленский должен положить руку на конституцию, а вот на Пересопницкое Евангелие - по желанию.

08.50 На церемонию приглашены все "попередники": ожидается присутствие Кравчука, Кучмы, Ющенко и Порошенко.

Инаугурация Владимира Зеленского

Владимир Зеленский, победивший во втором туре выборов президента Украины, пройдет церемонию инаугурации 20 мая.

Такое решение приняла Верховная Рада, в четверг, 16 мая проголосовав за дату инаугурации Зеленского.

Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов. 

Инаугурация главы государства должна была состояться не позднее 3 июня, после чего новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.

В начале мая Зеленский определился с датой инаугурации — выбрав 19 мая — и написал письмо Парубию. После этого новоизбранный президент опубликовал видеообращение к депутатам Верховной Рады, в котором он обвинил парламентариев в затягивании назначения даты инаугурации.

Также победитель президентских выборов 2019 сравнил Петра Порошенко с туристом, который "тащит полотенца и тапочки и хватает все подряд со шведского стола".

08.45 Эксперты во мнениях не сходятся: часть считает, что роспуск станет благом, часть считает, что злом.

Часть - что любой вариант будет играть против нового президента

08.39 Ну а главной задачей Зеленского после инаугурации станет вопрос досрочного роспуска парламента.

По неподтвержденным данным, первым указом Зеленского на посту президента станет именно решение о роспуске Рады. И уже якобы даже выбрана дата для досрочных парламентских выборов в Украине 2019 – это 14 июля.

Иными словами, о роспуске Рады Зеленский объявит сразу после своей инаугурации. Ждем.

08.35 Движение на улице Грушевского и нескольким улицам, прилегающим к ней, уже перекрыто. Перед зданиями Верховной Рады и Мариинского дворца установлены экраны, на которых будет вестись прямая трансляция присяги Зеленского.

А к Мариинскому парку уже подходят люди, для встречи с президентом им придется пройти через рамки металлоискателя.

Металоискатели, установленные в Мариинском парке перед инаугурацией Зеленского
Металоискатели, установленные в Мариинском парке перед инаугурацией Зеленского / Информатор

08.30 Также опубликовано расписание нового президента после церемонии:  с 10.00 до 11.00 Зеленский будет участвовать в торжественном заседании Верховной Рады по случаю принятия им присяги украинскому народу.

С 11.05 до 11.20 Зеленский примет участие в церемонии представления командующих видами Вооруженных Сил Украины и в церемонии поднятия Государственного флага Украины.

С 12.00 до 13.30 Зеленский примет участие в приеме для глав иностранных делегаций по случаю вступления на пост президента.

С 14.30 до 17.00 запланированы двусторонние встречи Зеленского с главами иностранных делегаций в Администрации президента.

08.23 Перед церемонией инаугурации Зеленский должен посетить Мариинский парк и встретиться со своими сторонниками - "глядя народу в глаза". Оттуда он направится в Раду. Также в парке будут установлены большие экраны, на которых можно будет наблюдать за церемонией.

08.20 Тем, кто сейчас едет на работу, стоит помнить, что уже с шести утра дороги в центре Киева были перекрыты. 

08.17 Десант зарубежных гостей выглядит не то что бы внушительно: на инаугурации ожидается присутствие руководителей трех "прибалтийских тигров", а также президенты Венгрии и Грузии, глава правительства Азербайджана, министр энергетики США, министр обороны Канады, вице-премьер Словакии Рихард Раши, вице-премьер Болгарии Марияна Николова, вице-премьер Румынии Анна Бирчал и вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко. Ну и "смотрящий за Украиной" от Трампа господин Волкер.

08.10 Перед Януковичем закрывались двери, рядом с Порошенко рухнул в обморок солдат почетного караула (позже это превратилось в добрую традицию), так что если никаких ЧП с Зеленским не случится, можно будет испытывать сдержанный оптимизм по поводу будущего.

08.05 Вчера Владимир Зеленский сам репетировал, на первой части репетиции Зеленского заменял статист, поскольку политик отсутствовал. Получилось забавно.

08.01 Сама церемония начнется в здании парламента в 10.00 по киевскому времени.

08.00 Всем привет. Сегодня большой день - Украина получит шестого президента в своей истории.

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