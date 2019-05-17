Даже роспуск Рады будет играть против Зеленского

Вячеслав Чечило

Журналист

17 мая 2019, 20:38

У нового президента связаны руки и его ждет открытый саботаж.

Роспуск Рады: что это означает для Зеленского и его избирателей
Зеленский намерен распутить Раду / УНИАН

Распустит ли Зеленский Раду? Вопрос, интересующий его избирателя, ждущего настоящего обновления власти, но не имеющий для самого Зеленского большого значения. Ему любое решение пойдет в минус.

Если он не распустит Раду, то в лучшем случае он столкнется с необходимостью договариваться и "делиться" с теми, против кого проголосовали его избиратели. С очевидными электоральными последствиями. В худшем случае его ждет открытый саботаж, способный к осени превратить Зеленского в Ющенко. Причем обвинить в чем-то Раду не получится. Не распуская парламент, имея возможность, именно Зеленский берет на себя за него полную ответственность.

С другой стороны, если Зеленский распустит Раду, то это тоже ему ничего не обещает. Во-первых, множество кадровых назначений без Рады провести невозможно, не говоря уже о законах, а новая Рада начнет работать ближе к осени. Ждать несколько месяцев чтобы заменить Луценко избиратель вряд ли готов. И в том, что у него связаны руки, Зеленский тоже сможет винить только себя, – ведь это он распустил парламент.

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Во-вторых, выборы сейчас и выборы по старому закону выгодны Порошенко и Тимошенко, но не Зеленскому, у которого и партии то еще нет. А, значит, обновления власти может и не получится – к неудовольствию того же избирателя.

В-третьих, вести выборы, одновременно формировать органы власти и начинать показывать видимый результат непростое задание, которое окружению Зеленского просто не по силам. И так далее, и тому подобное…

Так распустит или не распустит? Полагаю, решение будет принято спонтанно, под влиянием какого-то незначительного события. Кто-то криво посмотрит и... voilà, нету Рады. "On s'engage et puis… on voit" ["Сначала ввяжемся в бой, а там посмотрим"] вообще в стиле нашего доморощенного Бонапарта.

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Верховная Рада Петр Порошенко парламент Владимир Зеленский роспуск Рады
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