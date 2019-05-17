Появился проект указа Зеленского о досрочном роспуске Рады

Зеленский приготовился распускать Раду / УНИАН

В распоряжение СМИ попал проект указа новоизбранного президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов. Документ новый глава государства намерен подписать после 20 мая.

Как сообщает Страна, журналистам издания проект передали источники в окружении Зеленского с уточнением, что вариант является предварительным.

Отмечается, что окончательный текст указа еще не утвержден, как и решение о роспуске парламента.

"Еще идут дискуссии, но проект уже есть. Возможно, он еще будет дорабатываться", - сказал источник.

В документе говорится, что, начиная с 19 февраля 2016 года, после выхода из коалиции Батькивщины и Самопомощи, в двух оставшихся фракциях, а именно БПП и Народный фронт, находится менее 226 депутатов. То есть менее половины конституционного состава парламента.

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На этом основании у президента есть право распустить Раду.

"Если в течение одного месяца в Верховной Раде Украины отсутствует коалиция депутатских фракций, которая бы отвечала требованиям статьи 83 Конституции Украины, то президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины", - говорится в проекте Указа.

Учитывая изложенное, президент постановляет:

1. Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва.

2. Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 14 июля 2019 года.

3. Кабинету Министров Украины обеспечить финансирование внеочередных выборов в Верховную Раду Украины.

4. Центральной избирательной комиссии обеспечить подготовку и проведение внеочередных выборов в Верховную Раду Украины в соответствии с Конституцией Украины, Закона Украины О выборах народных депутатов Украины, других законов Украины.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, фракция партии Народный фронт 17 мая проголосовала за выход из коалиции, что назвали препятствием к роспуску Рады.