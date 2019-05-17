У Порошенко рассказали о возможности роспуска Рады и дали Зеленскому семь советов

17 мая 2019, 14:10

Ирина Луценко считает, что Владимир Зеленский имеет право распустить парламент.

Зеленский
Ирина Луценко начала советовать Владимиру Зеленскому / Reuters

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский может распустить парламент, несмотря на прекращение деятельности коалиции, заявила заместитель председателя фракции Блока Петра Порошенко Ирина Луценко.

"Народный фронт имел полное право выйти из этой коалиции ... Это означает 30-дневный отсчет, вероятно, по законодательству по созданию новой коалиции. Означает ли это, что президент Зеленский может все равно распустить парламент? Да. Это означает", - сказала Луценко в комментарии журналистам.

В то же время она дала ряд советов Зеленскому.

Читайте такжеЗеленский рассказал, с кем ни за что не пойдет на коалицию"Пытаться убеждать депутатов, даже тогда, когда вас сначала не поддерживают. Это демократия. И парламент, как коллективный орган, у нас главный в этой стране", - дала она первый совет Зеленскому.

Вторым советом является предложение направлять парламенту такие проекты законов, за которые будет голосовать даже оппозиция.

Третий совет от Ирины Луценко: быть принципиальным и не слушать олигархов.

Четвертым советом является необходимость слышать своих оппонентов, оппозицию и прислушиваться к конструктивным предложениям.

Сотрудничество с международной коалицией является пятым советом от Луценко.

Шестой совет - побороть российскую паспортизацию Донбасса и выучить украинский язык.

"Во время инаугурации вы получите такую долгожданную булаву. Булава - это не конфета. Булава, то большая ответственность", - резюмировала Луценко.

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Напомним, 17 мая фракция Народный фронт  проголосовала за выход из коалиции.

Спикер Андрей Парубий заявил о прекращении деятельности парламентской коалиции.

В свою очередь в команде Зеленского отреагировали на выход НФ из коалиции и заявили о том, что фактически коалиции не существует уже три года.

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Верховная Рада парламент Владимир Зеленский Ирина Луценко роспуск Рады
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