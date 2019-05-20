Зеленский посетил репетицию инаугурации: опубликованы фото

В Киеве 19 мая состоялась закрытая репетиция инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Как сообщает 112 Украина, на репетицию журналистов не пропускали.

Отмечается, что на первой части репетиции Зеленского заменял статист, поскольку политик отсутствовал.

К зданию Верховной Рады новый глава государства приехал вечером. Он принял участие в подготовке к мероприятию.

На репетиции также присутствовали военнослужащие, а военный оркестр исполнил свою партию.

Напомним, ранее в пресс-службе Зеленского обнародовали программу торжественных мероприятий на 20 мая по случаю его вступления на пост главы государства.