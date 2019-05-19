Стал известен распорядок дня Зеленского после инаугурации

Владимир Зеленский примет участие в церемонии представления командующих видами Вооруженных сил Украины.
В понедельник, 20 мая, после участия в торжественном заседании Верховной Рады по случаю принесения присяги украинскому народу, Владимир Зеленский поучаствует еще в ряде официальных мероприятий.
В пресс-службе новоизбранного президента обнародовали программу торжественных мероприятий на 20 мая по случаю его вступления на пост главы государства.
Согласно программе, с 10.00 до 11.00 Зеленский будет участвовать в торжественном заседании Верховной Рады по случаю принятия им присяги украинскому народу.
Читайте такжеВ МИД назвали приглашенных на инаугурацию Зеленского иностранных политиковС 11.05 до 11.20 Зеленский примет участие в церемонии представления командующих видами Вооруженных Сил Украины и в церемонии поднятия Государственного флага Украины.
"С 11.20 до 11.50 состоится приветствие Зеленским и его супругой Еленой Зеленской глав иностранных делегаций в Мариинском дворце", - говорится в сообщении.
Также программой предусмотрено, что с 12.00 до 13.30 Зеленский примет участие в приеме для глав иностранных делегаций по случаю вступления на пост президента.
С 14.30 до 17.00 запланированы двусторонние встречи Зеленского с главами иностранных делегаций в Администрации президента.
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Напомним, ранее стало известно, кто приедет на инаугурацию к Зеленскому.
Отметим, что в команде Зеленского рассказали подробности проведения инаугурации.
В свою очередь астролог Влад Росс оценил дату инаугурации Зеленского.