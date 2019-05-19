"Сатанинский день": астролог оценил дату инаугурации Зеленского

19 мая 2019, 13:45

20 мая будет восходить королевская комбинация, подчеркнул Влад Росс.

Зеленский
Владимир Зеленский / Reuters

19 мая как дата инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского была категорически неприемлемым днем, заявил астролог Влад Росс.

"Я уже говорил ранее, что если бы инаугурация состоялась 19 мая, то он был бы свергнут, и до конца своего срока мог не досидеть, как в своем сериале "Слуга народа", - подчеркнул он в интервью Апострофу.

По его словам, 19 мая является очень неблагоприятным 15-м сатанинским лунным днем, а оппозиция солнца и луны говорят о том, что 19 мая Владимир Зеленский никак не смог бы договориться с парламентом.

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"И полное изменение ситуации 20 мая. Прекрасный 16-й лунный день, символом которого является голубка, по-другому бабочка, мотылек, которая связана с преобразованием, очищением и трансформацией жизненного пути. То есть это самый благоприятный день, чтобы прийти к власти в стране, очистить ее от скверного и дать светлый путь", - пояснил астролог.

Он также отметил, что 20 мая в 10:05 утра будет восходить королевская комбинация: лев, разлегшийся на траве либо царь на троне.

"И если в 10:05 он поднимет булаву - это вообще будет блестящее время. Восходящий лев дает возможности очень больших экспансий. Луна в соединении с Юпитером дает возможность удачных переговоров с зарубежными странами. И Украина определится в своем пути - будем ли мы в НАТО и Евросоюзе", - добавил Росс.

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Напомним, ранее Росс рассказал, что ждет Святослава Вакарчука.

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