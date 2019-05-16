"Это чудо!": астролог прокомментировал дату инаугурации Зеленского

Астролог рассказал, при каких условиях Зеленскому удастся избежать импичмента и осуществить блестящие реформы в Украине / 95 квартал

Дата инаугурации Владимира Зеленского назначена – 20 мая, 10 часов утра. Рада во главе со спикером Парубием, всячески оттягивая инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского, перехитрила и обманула сама себя. Об этом в комментарии Главреду сказал астролог Влад Росс.

"Сам Зеленский настаивал на дате 19 мая, а Рада всячески противилась этому. И хорошо, что этот день не стал днем вступления в должность нового президента, поскольку это был самый худший из возможных вариантов. В этом случае неизбежным стало бы противостояние президента и парламента с последующим свержением главы государства с его поста", – отметил Росс.

По его словам, проведение инаугурации 20 мая – наилучший из возможных для этого вариантов, который ранее даже толком не рассматривался (акцент был на 19 мая и 1 июня).

Читайте такжеВладимир Зеленский будет последним президентом Украины - нумеролог"Это – самый прекрасный день для вступления в должность президента Владимира Зеленского. Оказывается, бывают такие чудеса! Весьма удачным и благоприятным будет время инаугурации – 10 утра. Если рассматривать время вплоть до минут, то "королевский градус" будет восходить в 10.05. Поскольку начало – в 10.00, пока суть да дело, вот и получится, что все произойдет в самый прекрасный момент", – заявил эксперт.

Росс добавил, что как раз в то время, когда будет идти церемония инаугурации президента Зеленского, будет восходить царственный Лев. Это – знак успеха и больших возможностей.

"В зените гороскопа Зеленского на 20 мая будет Уран в Доме карьеры, продвижения и удачи. К тому же, Уран – это планета реформ. А поскольку он в благоприятном положении и сочетании, это значит, что Зеленский будет проводить реальные полезные и успешные реформы. Плюс ко всему – Уран будет в соединении с Венерой, которая всегда символизирует мир, любовь и благополучие. Меркурий будет в сочетании с Солнцем, что также сулит различные новшества, преобразования и реформы", – объяснил астролог.

Он отметил, что вполне вероятным выглядит то, что впервые за всю историю независимой Украины президентом станет человек, который сумеет повысить уровень благосостояния народа.

"Самое главное – Луна сойдется с Юпитером в это время, а Юпитер – это планета большого счастья и процветания", – заявил Росс.

Читайте также"Украинский Наполеон": астролог рассказал, каким президентом будет ЗеленскийАстролог также увидел знак того, что президент сумеет остановить войну на Донбассе.

"Есть еще один важный момент назначенной даты: если 19 мая – это сатанинский лунный день, то символ 20 мая – это голубка. То есть этот день связан с миром, благородством и восхищением", – сказал астролог.

По прогнозу Росса, при инаугурации 20 мая Зеленский определенно будет оставаться президентом до конца срока, все пять лет. Более того, есть большая вероятность, что потом его уговорят остаться на этом посту еще на пять лет.

"Это будет возможным в том числе благодаря вышеназванному сочетанию Луны и Юпитера: Луна среди прочего символизирует народ, а Юпитер – большое счастье и успех. И это – в знаке Стрельца. Отмечу также, что Стрелец – это знак зарубежья, заграницы. Таким образом, Зеленский неизбежно добьется успеха на международной арене, в переговорах, в зарубежных контактах и дипломатии", – отметил Росс.

Астролог считает, что именно в период президентства Зеленского все определится: будет ли Украина в НАТО, будет ли Украина в ЕС. При такой дате инаугурации можно точно утверждать, что Украина будет в названных союзах, уточнил Росс.

"Как видим, в целом, 20 мая с 10 утра сложится очень плодотворная и благоприятная комбинация планет для вступления в должность нового президента Украины. А если еще Зеленский поднимет булаву в 10.05, то его период правления неизбежно принесет счастье украинцам. Блестящий день для инаугурации, избрание именно этой даты – сродни чуду", – резюмировал Росс.

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