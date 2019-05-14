Обречен стать политиком: астролог рассказал, что ждет Святослава Вакарчука

Астролог Влад Росс рассказал, какие перспективы открываются перед Вакарчуком в сфере политики / "Телеграф"

Лидеру группы "Океан Эльзы" Святославу Вакарчуку 14 мая исполняется 44 года. Астролог Влад Росс составил гороскоп для известного певца.

"Судя по годовому гороскопу артиста, который включится в день его рождения, год будет способствовать идеологическому продвижению Вакарчука и росту его популярности. Вполне вероятно, что певец создаст либо свое политическое движение, либо партию – политическую силу, которая войдет в парламент нового созыва", - рассказал Росс в комментарии Главреду.

По словам астролога, наиболее удачная комбинация звезд для этого складывается у Вакарчука осенью 2019 года.

"Если же будут досрочные парламентские выборы, то шансов войти в Раду со своей политической силой у него будет мало, но они есть. В целом, судя по гороскопу Святослава Вакарчука, довольно велика вероятность, что он станет народным депутатом", - отметил Росс.

Читайте такжеГороскоп на май-2019: каким знакам Зодиака повезет, а каких ждет катастрофаЭксперт отметил, что артист уже в ближайшее время будет сворачивать свою творческую деятельность и вместо этого займется политикой.

"У него открывается дом политической карьеры – Девятый дом гороскопа, а также Десятый дом, что в сумме сулит возвышение Вакарчука, получение определенной власти, а также способность проявить себя в важных ситуациях для родной страны. В этом плане у Вакарчука будут хорошие возможности", - объяснил он.

По его прогнозам, рано или поздно Вакарчук все равно будет заниматься политикой.

"Если в гороскопе у человека в одном знаке сходятся Луна и Сатурн, что есть в гороскопе Вакарчука, рано или поздно этот человек начинается заниматься политической деятельностью. Кстати, именно такая же комбинация планет есть и в гороскопе нового президента Украины Владимира Зеленского", - резюмировал он.

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