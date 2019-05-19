Гигантские экраны и почетный караул: у Рады проходит "прогон" инаугурации Зеленского

В воскресенье, 19 мая, в Киеве накануне инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, у Верховной Рады проходит репетиция торжественной церемонии.

Организаторы рассказали, что вначале в репетиции буду участвовать статисты, позже к репетиции может присоединиться и сам Зеленский.

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Как отмечает Украинская правда, площадь между ВР и Мариинским парком разделена желто-голубыми забором.

При этом несколько десятков человек работают над техническим обеспечением трансляции и организацией процедуры инаугурации, работают операторы и режиссеры.

Возле здания ВР и Мариинского дворца смонтировали два больших экрана.

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Подготовка продлится до 22:00 воскресенья.

Напомним, ранее в пресс-службе Зеленского обнародовали программу торжественных мероприятий на 20 мая по случаю его вступления на пост главы государства.