Опубликованы имена попавших в плен боевиков "ДНР" украинских военных

8 бойцов ВСУ попали в плен на Донбассе.
Опубликованы имена украинских военнослужащих, которые попали в плен боевиков на оккупированной территории Донбасса.
Список с именами украинских бойцов опубликовала в Facebook Дарья Андрусенко-Якотюк.
Бойцы ВСУ, попавшие в плен боевиков "ДНР":
• старший сержант Беспалый Роман Владимирович (17.06.1981)
• старший солдат Пундор Борис Иосифович (03.03.1965)
• старший солдат Горяинов Максим Анатольевич (28.07.1984)
• старший солдат Дуванов Ким Владимирович (25.11.1971)
• старший солдат Корсун Павел Юрьевич (21.06.1982)
• прапорщик Шайдов Виктор Андреевич (27.10.1970)
• старший солдат Геймур Александр Юрьевич (1994 г.)
• старший солдат Гордейчук Юрий Николаевич (25.09.1982)
Напомним, ранее с штабе ООС сообщили о том, что 8 украинских военных отклонились от маршрута и были задержаны боевиками.