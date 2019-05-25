Опубликованы имена попавших в плен боевиков "ДНР" украинских военных

Пленные на Донбассе / Reuters

Опубликованы имена украинских военнослужащих, которые попали в плен боевиков на оккупированной территории Донбасса.

Список с именами украинских бойцов опубликовала в Facebook Дарья Андрусенко-Якотюк.

Бойцы ВСУ, попавшие в плен боевиков "ДНР":

• старший сержант Беспалый Роман Владимирович (17.06.1981)

• старший солдат Пундор Борис Иосифович (03.03.1965)

• старший солдат Горяинов Максим Анатольевич (28.07.1984)

• старший солдат Дуванов Ким Владимирович (25.11.1971)

• старший солдат Корсун Павел Юрьевич (21.06.1982)

• прапорщик Шайдов Виктор Андреевич (27.10.1970)

• старший солдат Геймур Александр Юрьевич (1994 г.)

• старший солдат Гордейчук Юрий Николаевич (25.09.1982)

Напомним, ранее с штабе ООС сообщили о том, что 8 украинских военных отклонились от маршрута и были задержаны боевиками.